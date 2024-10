Mbappé, al Real Madrid convocata unità di crisi con Florentino per le accuse di stupro (Romain MolinaI) (Di martedì 15 ottobre 2024) Mbappé, al Real Madrid convocata unità di crisi con Florentino per le accuse di stupro (Romain MolinaI) Il quotidiano svedese Expressen – che ha dato la notizia secondo cui Kylian Mbappé è ragionevolmente sospettato di stupro dopo la sua visita a Stoccolma – ha riportato la notizia che al Real Madrid si discute della notizia. Scrive L’Expressen: Secondo Romain Molina – il giornalista freelance francese che ha collaborato tra l’altro per il New York Times e la Bbc – alcuni organi della direzione hanno riunito lunedì sera un’unità di crisi. Hanno avuto un incontro on line, una video conferenza. Hanno ricevuto richieste da due media e poi sono stati presi dal panico. È normale che dopo queste informazioni si tenga una riunione di crisi del genere, dice Molina. Molina dice che Florentino Perez era presente alla riunione. Ilnapolista.it - Mbappé, al Real Madrid convocata unità di crisi con Florentino per le accuse di stupro (Romain MolinaI) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di martedì 15 ottobre 2024), aldiconper ledi) Il quotidiano svedese Expressen – che ha dato la notizia secondo cui Kylianè ragionevolmente sospettato didopo la sua visita a Stoccolma – ha riportato la notizia che alsi discute della notizia. Scrive L’Expressen: SecondoMolina – il giornalista freelance francese che ha collaborato tra l’altro per il New York Times e la Bbc – alcuni organi della direzione hanno riunito lunedì sera un’di. Hanno avuto un incontro on line, una video conferenza. Hanno ricevuto richieste da due media e poi sono stati presi dal panico. È normale che dopo queste informazioni si tenga una riunione didel genere, dice Molina. Molina dice chePerez era presente alla riunione.

Il caso. Accuse di stupro in Svezia e scontro con il PSG : l’autunno caldo di Mbappé - «Fake news» o una realtà inquietante? Non sorprende che Mbappé abbia reagito immediatamente, bollando tutto come «Fake news» e insinuando che il tempismo dell’accusa sia legato al conflitto con il suo ex club, il Paris Saint-Germain. Accuse di stupro in Svezia e scontro con il PSG: l’autunno caldo di Mbappé sembra essere il primo su Secolo d'Italia. (Secoloditalia.it)

Kylian Mbappé - altro che “fake news” : l’accusa di stupro si arricchisce di dettagli - Questa vicenda mette in evidenza come figure pubbliche come Kylian Mbappé debbano affrontare non solo le sfide sul campo ma anche complesse situazioni extracalcistiche. Il club spagnolo si trova ora a dover gestire un problema molto delicato che va ben oltre lo sportivo. Le accuse che pendono sul campione del Real Madrid hanno preso una piega sempre più seria, con nuovi dettagli che emergono ... (Notizie.com)

Cosa rischia Mbappé? In Svezia la pena minima per stupro è di tre anni (Le Parisien) - Qualora non si presentasse, potrebbe esserci un mandato d’arresto europeo. secondo la tv svedese TV4 la donna che ha denunciato lo stupro ha fatto il nome di Mbappé, ha indicato Mbappé come l’autore della violenza sessuale. Mbappé e il sospetto di stupro, cosa scrive l’altro quotidiano svedese Aftonbladet. (Ilnapolista.it)