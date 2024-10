Tvpertutti.it - Luca Barbareschi omofobo? Gender e coppie normali, parole controverse

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le dichiarazioni didurante la conferenza stampa di Se Non Mi Lasci Non Vale in onda su Rai2 potrebbero far discutere e non poco. Il docu-reality, che è stato già accusato di essere una copia di Temptation Island nonostante le smentite, ha attirato l'attenzione anche per i commenti del suo conduttore su temi delicati come ile leomosessuali. Durante la conferenza,ha dichiarato: "Forse sarebbe interessante fare un programma sui. Esistono igiornalieri. Forse sarebbe interessante fare un programma del genere, con personaggi al limite della psicosi. A me piace fare un programma normale con. Preferisco essere più ecumenico".