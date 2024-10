Formiche.net - L’Italia avrà il suo polo terrestre, la joint venture tra Leonardo e Rheinmetall è realtà

(Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo la firma del Memorandum of understanding in giugno e l’annuncio di ieri di Roberto Cingolani, amministratore delegato di, l’accordo tra i due campioni dell’industria europea della Difesa è stato ufficializzato. Latrasarà paritetica, con le quote azionarie ripartite al 50% e con la previsione che il 60% delle attività verranno sviluppate in Italia. A riprova della volontà di dotaredi un suoper la produzione di armamenti terrestri, la nuovaMilitary Vehicles (Lrmv)sede legale a Roma e sede operativa a La Spezia. L’accordo non costituisce solo un passo in avanti per la cooperazione industriale tra le due, ma sarà anche fondamentale per il programma di ammodernamento della componentedelle Forze armate italiane.