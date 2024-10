Sport.quotidiano.net - La solitudine dei numeri primi. Rbr può già fuggire: ecco perché: "Ma la strada è ancora molto lunga»

(Di martedì 15 ottobre 2024) di Loriano Zannoni Fa tutta la differenza del mondo, quanto a impressione istantanea. Rimini è lassù, prima in classifica. Lo era anche una settimana fa, e pure quella precedente, ma adesso il primato è solitario e la casellina è inevitabilmente quella in cima a tutte le altre. Non la seconda o la terza, a pari merito. La prima, che a fine campionato vorrà dire promozione diretta., dopo le vertigini va ricordato che il campionato ha appena messo in archivio la quarta di 38 giornate di regular season. Dunque, c’è una vita davanti. Ma non bisogna soffrire di vertigini. "È stata una bellissima domenica per noi – commenta Giovanni Tomassini –, per la cornice di pubblico e per quello che è successo in campo. Siamo andati parecchio in difficoltà con l’Urania, va detto. Loro erano imbattuti non a caso e hanno fatto una grande partita.