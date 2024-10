Gaeta.it - La So.Crem di Genova si schiera contro il nuovo inceneritore: lettera ai soci per non votare Bucci

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’iniziativa della So., la storicaetà Genovese diazione, segna un momento di grande rilevanza per la comunità locale e la politica cittadina. Fondata nel 1897 e recentemente riconfigurata come Ente del Terzo Settore, l’ente ha deciso di esprimere ufficialmente il proprio dissenso nei confronti della scelta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Marco, di costruire un. Questa mossa potrebbe compromettere le attività della So., che già da anni si dedicano al servizio della comunità genovese. La posizione della So.e il voto aiPer la prima volta nella sua storia centenaria, la So.ha deciso di informare i suoi 16.000riguardo alla prossima tornata elettorale, esortandoli a non sostenere la candidatura di Marco