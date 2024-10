La campagna di Univideo: "Con la console leggete DVD e Blu-ray, il supporto rimane una certezza" (Di martedì 15 ottobre 2024) L'associazione ha avviato una campagna a favore del supporto fisico, focalizzandosi sulla possibilità di riprodurre DVD e Blu-ray, anche 4K, con molte console recenti Dday.it - La campagna di Univideo: "Con la console leggete DVD e Blu-ray, il supporto rimane una certezza" Leggi tutta la notizia su Dday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'associazione ha avviato unaa favore delfisico, focalizzandosi sulla possibilità di riprodurre DVD e Blu-ray, anche 4K, con molterecenti

‘Dvd e blu ray emozioni da condividere anche con console’ - Univideo lancia campagna social - Lo spot, dalla durata di circa 60 secondi, realizzato dalla società Different di Milano, sottolinea l’importanza di condividere nella vita familiare di tutti i giorni momenti unici e inclusivi grazie ad una console e un’opera audiovisiva. Vista la grande diffusione delle console nel nostro Paese abbiamo voluto sottolineare la possibilità di utilizzarle in modo abituale anche per godersi la trama ... (Dailyshowmagazine.com)

PS5 Slim - Sony annuncia il ritorno della campagna Back to…Play con sconti per la console - Nello specifico le offerte sono le seguenti:PS5 con unità disco sarà disponibile al prezzo di 499,99€, anzichè 549,99€; PS5 Digital Edition potrà essere acquistata al prezzo di 399,99, anzichè 449,99€ Settembre segna, storicamente, il ritorno alla routine quotidiana per molti, con la riapertura degli uffici e delle scuole dopo le vacanze estive, ma questo non significa che non ci sia spazio ... (Game-experience.it)