Kate Middleton torna ad un evento a porte aperte (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo aver annunciato il termine delle terapie per curare il cancro, Kate Middleton sembra tornare gradualmente ai suoi impegni pubblici. E in seguito ai primi lavori a porte chiuse, oggi torna ufficialmente a farsi vedere in pubblico. A seguito della diagnosi di cancro, per la Principessa Kate Middleton è subentrato un periodo molto delicato caratterizzato, sicuramente, da attese, speranze e cure. La moglie del Principe William aveva annunciato al mondo la malattia, nello scorso marzo, ma la diagnosi risaliva già a qualche mese antecedente. Senza filtri la futura Regina Consorte si è raccontata attraverso un video pubblicato sui social e ha spiegato in che modo avrebbe affrontato i mesi successivi alla scoperta della malattia. Da marzo, infatti, la Principessa del Galles è quasi scomparsa totalmente dalle scene per dedicarsi alla sua salute e alla chemioterapia. Velvetmag.it - Kate Middleton torna ad un evento a porte aperte Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo aver annunciato il termine delle terapie per curare il cancro,sembrare gradualmente ai suoi impegni pubblici. E in seguito ai primi lavori achiuse, oggiufficialmente a farsi vedere in pubblico. A seguito della diagnosi di cancro, per la Principessaè subentrato un periodo molto delicato caratterizzato, sicuramente, da attese, speranze e cure. La moglie del Principe William aveva annunciato al mondo la malattia, nello scorso marzo, ma la diagnosi risaliva già a qualche mese antecedente. Senza filtri la futura Regina Consorte si è raccontata attraverso un video pubblicato sui social e ha spiegato in che modo avrebbe affrontato i mesi successivi alla scoperta della malattia. Da marzo, infatti, la Principessa del Galles è quasi scomparsa totalmente dalle scene per dedicarsi alla sua salute e alla chemioterapia.

