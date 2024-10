Kamala Harris accetta di essere intervistata da Fox News (Di martedì 15 ottobre 2024) La vicepresidente Kamala Harris accetta di essere intervistata da Fox News. Harris dopo aver cercato di evitato i contatti con la stampa per tutta la campagna elettorale ha deciso di partecipare a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche. Kamala Harris accetta intervista con Fox News La vicepresidente Kamala Harris ha accettato di rilasciare un’intervista esclusiva al Periodicodaily.com - Kamala Harris accetta di essere intervistata da Fox News Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 15 ottobre 2024) La vicepresidentedida Foxdopo aver cercato di evitato i contatti con la stampa per tutta la campagna elettorale ha deciso di partecipare a diverse trasmissioni televisive e radiofoniche.intervista con FoxLa vicepresidentehato di rilasciare un’intervista esclusiva al

"Siamo gli sfavoriti". L'ammissione di Kamala Harris in vista delle elezioni - Donald Trump è sempre più instabile e scostante e vuole un potere incontrollato. Kamala Harris è andata a Erie, in Pennsylvania dove ha parlato in occasione di un comizio. "Credo fermamente che un secondo mandato di Trump sarebbe un rischio enorme per l'America e pericoloso. Manca sempre meno alle elezioni statunitensi che si terranno il prossimo 5 novembre. (Liberoquotidiano.it)

Trump critica Fox per l'intervista a Kamala Harris - In una serie di post sul suo social Truth, l'ex presidente attacca Bret Baier, il giornalista che intervisterà Harris, considerato "giusto e bilanciato" e spesso "morbido" con la sinistra. Donald Trump contro Fox per aver deciso di intervistare Kamala Harris. . "Avrei preferito qualcuno più forte, ma Fox è diventata debole". (Quotidiano.net)