Israele attaccherà l' Iran prima del 5 novembre

(Di martedì 15 ottobre 2024) La domanda che si fanno in America, a Teheran e in tutto il medio oriente, e non solo, è: quando risponderàall'attacco dell'del primo ottobre? L'ufficio del primo ministro Benyamin Netanyahu ha affermato che la decisione sarà presa in base alle esigenze dello stato ebraico, ma che ci sarà. Secondo quanto riportato dal Washington Post, questo sarà in ogni casodelle elezioni americane del 5. Questo è quello che è stato detto al quotidiano americano da una fonte che è a conoscenza dei dettagli di quanto si sono detti la scorsa settimana il presidente statunitense Joe Biden e il premier israeliano Benyamin Netanyahu. Secondo la fonte la risposta non può non esserci poiché, per Netanyahu, la mancanza di una rappresaglia contro Teheran sarebbe interpretata dall'come un segno di debolezza di