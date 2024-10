Infortunio Zapata, stagione finita: domani inizia la riabilitazione (Di martedì 15 ottobre 2024) L’attaccante del Torino Duvan Zapata ha terminato l’operazione dopo l’Infortunio al ginocchio e domani inizierà la riabilitazione. Duvan Zapata ha subito un brutto Infortunio al L'articolo Infortunio Zapata, stagione finita: domani inizia la riabilitazione proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Infortunio Zapata, stagione finita: domani inizia la riabilitazione Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 15 ottobre 2024) L’attaccante del Torino Duvanha terminato l’operazione dopo l’al ginocchio einizierà la. Duvanha subito un bruttoal L'articololaproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'infortunio di Zapata è gravissimo. Come cambia ora il Torino - E il suo 'stop' arriva in un momento delicato: i granata sono partiti benissimo, conquistando anche la vetta della Serie A a settembre, ma hanno certamente bisogno di confermare questo buon inizio per provare a rimanere in quella parte di classifica che significa Europa. Insomma, un quadro nerissimo che ha un solo significato: l'attaccante colombiano ha già terminato la stagione, lasciando un ... (Agi.it)

La lettera del Torino per Zapata dopo l’infortunio : “Proveremo a restituirti quello che ci hai dato” - La tripla lesione ha costretto Zapata a finire la sua stagione dopo sette partite ma il Torino non lo lascerà solo: "Ti saremo vicini in questo momento difficile. Ti aspettiamo Capitano, uno di noi"Continua a leggere . (Fanpage.it)

Infortunio Zapata - il messaggio dell’Inter : «Ti aspettiamo» - co/TIePCXZ083 — Inter ?? (@Inter) October 7, 2024 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Infortunio Zapata, il messaggio dell’Inter: «Ti aspettiamo») © Inter-News. (Inter-news.it)