Incidenti stradali a Napoli, vertiginoso aumento dei morti (Di martedì 15 ottobre 2024) Tre morti al mese, 6,5 Incidenti e 8,4 feriti al giorno. Questo il bilancio, drammatico, della sinistrosità stradale nel Comune di Napoli. Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37 morti e 3.067 feriti nei 2.379 Incidenti stradali Napolitoday.it - Incidenti stradali a Napoli, vertiginoso aumento dei morti Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Treal mese, 6,5e 8,4 feriti al giorno. Questo il bilancio, drammatico, della sinistrosità stradale nel Comune di Napoli. Secondo le ultime statistiche ACI-Istat nella sola città partenopea, nel 2023, si sono registrati 37e 3.067 feriti nei 2.379

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I dati Aci a Salerno e provincia : “Morti in incidenti stradali in diminuzione - ma non dappertutto” - Bellizzi 50 (nel 2022 erano stati 49) 13. Occorre migliorare non solo la sicurezza della strada, ma anche quella dei veicoli, soprattutto per una presenza ancora troppo elevata di veicoli vetusti. “Un’inversione di tendenza ancora troppo leggera rispetto al 2022, ma comunque il 2023 registra un segno meno sia per il numero degli incidenti sia per i morti e i feriti, che purtroppo rimangono ... (Anteprima24.it)

Un altro anno nero sulle strade. Crescono gli incidenti - meno morti - Il mese, in assoluto, in cui si sono verificati meno incidenti nel 2023 in provincia è stato febbraio con 91 sinistri, mentre il mese in cui si segnalano più incidenti è luglio con ben 179 sinistri. 093 decessi. Tra le cause maggiori di incidenti c’è la guida distratta (31,79%), a cui segue il mancato rispetto di cartelli stradali (29,60%). (Ilrestodelcarlino.it)

Incidenti - come un bollettino di guerra : otto morti al giorno sulle strade d'Italia - nel 2023 feriti in aumento - ????Più di otto morti sulle strade italiane ogni 24 ore. Un bilancio quotidiano da brividi, quello che arriva dai dati raccolti ed elaborati da Aci e Istat. Tragedie senza fine che si... (Leggo.it)