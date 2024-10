Anteprima24.it - Incidente stradale a Buccino: auto si schianta in un uliveto, 2 feriti

Tempo di lettura: < 1 minutoÈ di due persone ferite il bilancio dell'avvenuto questa mattina in località Pisciarelli di. Per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione diagli ordini del maresciallo Gaetano D'Ambrosio, un ragazzo del posto alla guida della sua macchina, ha perso il controllo del veicolo che si èto contro un muro di recinzione della strada, terminando la sua corsa contro le piante di olivo.ma non in gravi condizioni, i due occupanti della vettura sono stati trasportati in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Sull'indagano i carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118.