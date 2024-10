Gaeta.it - Incendio su Passante di Mestre: autoarticolato in fiamme causa disagi al traffico

(Di martedì 15 ottobre 2024) Unche ha coinvolto unha segnato la mattinata suldi, in Veneto. L'incidente, avvenuto intorno alle 5, ha bloccato la carreggiata in direzione Trieste, lasciando il segno sulla viabilità della zona. Fortunatamente, non si segnalano feriti tra gli occupanti del veicolo o i passanti. Dettagli dell'incidente L'episodio si è verificato all'altezza del chilometro 379+200 est, nella località di Mirano, situata tra il bivio con l'A57 di Dolo e il casello di Spinea. Il conducente dell', mentre trasportava un carico di bancali contenenti freni a disco e latte di olio motore, ha notato un problema tecnico al retrotreno del mezzo. In un gesto di prontezza, è riuscito a spostare il veicolo in una piazzola di sosta, dove ha potuto staccare la motrice prima che leavvolgessero completamente il rimorchio.