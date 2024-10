Grande Fratello, le pagelle: Enzo Paolo Turchi adorabile, Lorenzo Spolverato incommentabile (Di martedì 15 ottobre 2024) E? andata in onda lunedì sera l’ottava puntata del Grande Fratello. Ecco le pagelle dell’ottava serata del reality Ilgiornale.it - Grande Fratello, le pagelle: Enzo Paolo Turchi adorabile, Lorenzo Spolverato incommentabile Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di martedì 15 ottobre 2024) E? andata in onda lunedì sera l’ottava puntata del. Ecco ledell’ottava serata del reality

“Beatrice nella Casa…”. Grande Fratello - il commento intimo di Signorini e lei non la prende bene - L'articolo “Beatrice nella Casa…”. Grande Fratello, Alfonso Signorini asfalta Yulia in piena diretta Grande Fratello, Beatrice Luzzi contro Alfonso Signorini: “Smettila” Nel corso dell’appuntamento del Grande Fratello, Carmen Russo e pure Enzo Paolo hanno confessato di aver fatto l’amore nella camera privata del programma un paio di sere fa. (Caffeinamagazine.it)

“È il momento di fare la tua scelta”. Grande Fratello - Lorenzo all’angolo : Signorini pretende spiegazioni - Sono cose intime sotto le coperte”. “C’è sempre stato un rapporto fisico tra me e Helena fin dal primo giorno. Helena, che ha tutto l’appoggio di Cesara Buonamici, è apparsa felice: “Sono entrata un po’ triste in amore (per la rottura con Carlo Motta, ndr), distrutta ma anche pronta a vivere una cosa nuova. (Caffeinamagazine.it)

