Gli spettacoli comici di Martufello e Alberto Farina alla Sagra del Marrone di Latera (Di martedì 15 ottobre 2024) E’ giunta alla sua XXXVIII edizione la tanto attesa Sagra del Marrone di Latera, in programma nei due fine settimana di sabato 19, domenica 20, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Due imperdibili weekend di delizie culinarie, musica dal vivo e tradizioni locali. Un'occasione unica per assaporare le Viterbotoday.it - Gli spettacoli comici di Martufello e Alberto Farina alla Sagra del Marrone di Latera Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) E’ giuntasua XXXVIII edizione la tanto attesadeldi, in programma nei due fine settimana di sabato 19, domenica 20, sabato 26 e domenica 27 ottobre. Due imperdibili weekend di delizie culinarie, musica dal vivo e tradizioni locali. Un'occasione unica per assaporare le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Torna per la 54esima edizione la sagra della Castagna e del Marrone Dop a Caprese Michelangelo - ” “Si tratta di una festa che racchiude molti eventi – ha detto Laura Cangi del comitato organizzatore – e vorrei ricordare la corsa Bricia Bike e l’area mercato che presenta prodotti enogastronomici molto selezionati dal territorio, che accompagnano la castagna, vera regina della festa. Un ringraziamento doveroso va agli organizzatori e all’amministrazione comunale. (Corrieretoscano.it)

"Sagra del Marrone" a Castel del Rio - Domenica 6, 13, 20 e 27 Ottobre 2024 va in scena a Castel del Rio, in provincia di Bologna, la Sagra del Marrone arrivata alla 68° edizione. La Sagra del Marrone di Castel del Rio è una fiera espositiva, ma anche una celebrazione della castagna con in programma mostre di prodotti e serate... (Bolognatoday.it)

Bovezzo - Caino e Nave : Sagra del Marrone della Valle del Garza - Ritorna l’appuntamento enogastronomico autunnale della Valle del Garza: la Sagra del Marrone, quest’anno in programma il 12 e il 13, il 20 e il 27 ottobre. Giunta alla sua ventiseiesima edizione, la manifestazione coinvolge i comuni di Nave, Bovezzo e Caino: qui, oltre alla degustazione dei... (Bresciatoday.it)