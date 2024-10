Giornate Fai d’Autunno, a Tarquinia 662 visitatori per la Tomba degli Scudi (Di martedì 15 ottobre 2024) Tarquinia, 15 ottobre 2024 – Per la 13esima edizione delle Giornate Fai d’Autunno, sono state 662 le persone che hanno visitato, a Tarquinia, la Tomba degli Scudi, gioiello etrusco restaurato tra il 2016 e il 2018 grazie a un contributo assegnato a seguito della settima edizione dei Luoghi del Cuore e al cofinanziamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, a cui si sono aggiunti altri piccoli contributi ricevuti da partner locali. “Questi due giorni di apertura si chiudono con grande soddisfazione e confermano l’entusiasmo verso questa iniziativa e l’affetto verso uno dei beni artistici più preziosi di Tarquinia – afferma la capodelegazione del Fai Viterbo Lorella Maneschi -. I volontari hanno svolto un lavoro encomiabile. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Per la 13esima edizione delleFai, sono state 662 le persone che hanno visitato, a, la, gioiello etrusco restaurato tra il 2016 e il 2018 grazie a un contributo assegnato a seguito della settima edizione dei Luoghi del Cuore e al cofinanziamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale, a cui si sono aggiunti altri piccoli contributi ricevuti da partner locali. “Questi due giorni di apertura si chiudono con grande soddisfazione e confermano l’entusiasmo verso questa iniziativa e l’affetto verso uno dei beni artistici più preziosi di– afferma la capodelegazione del Fai Viterbo Lorella Maneschi -. I volontari hanno svolto un lavoro encomiabile.

