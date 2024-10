Frangia dei Casalesi, auto bruciata a coppia per la casa: “Dieci giorni e te ne devi andare” (Di martedì 15 ottobre 2024) "Dieci giorni al massimo e te ne devi andare di lì. Questo è solo un avviso". Questo il tenore della minaccia rivolta da Pietro Di Marta, arrestato lunedì, ai danni di una coppia che avrebbe dovuto lasciare un'abitazione, in cui vivevano in affitto, a Bellona. La coppia, però, non va via e allora Casertanews.it - Frangia dei Casalesi, auto bruciata a coppia per la casa: “Dieci giorni e te ne devi andare” Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) "al massimo e te nedi lì. Questo è solo un avviso". Questo il tenore della minaccia rivolta da Pietro Di Marta, arrestato lunedì, ai danni di unache avrebbe dovuto lasciare un'abitazione, in cui vivevano in affitto, a Bellona. La, però, non va via e allora

