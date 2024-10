.com - Francis Ford Coppola, la masterclass ad Alice nella città: «Sono uno studente come voi»

(Di martedì 15 ottobre 2024)ha tenuto unacon gli studenti di cinema di: «unovoi» dice e improvvisa una lezione di recitazione prima di ritirare un premio dalle mani di Matt Dillon «Non chiamatela, il cinema è troppo giovane per avere maestri: questa è una conversazione tra studenti, dae il miglior insegnante è proprio lo». Così, in Italia per presentare il suo film Megalopolis, rompe il ghiaccio dopo una standing ovation che ha riempito la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone oggi pomeriggio alle ore 18.00 per la pre-apertura della XXIIª edizione di, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, in programma dal 16 al 27 ottobre.