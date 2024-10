Quotidiano.net - Fermato con un pacco sul furgone, 45enne in lacrime: “Maresciallo, dentro c’è tanta droga”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Napoli, 15 ottobre 2024 –su unda una pattuglia dei carabinieri, unconfessa in: “nelc’è. L’ho appena ritirata e l’ho pagata 5mila euro”. È successo a Lacco Ameno, nel Napoletano. L’uomo, un pusher della zona già noto alle forze dell’ordine, viaggiava con unsul sedile di un Piaggio Porter. Era sul lato passeggero., c’erano due confezioni di eroina per un peso complessivo di 150 grammi, per un valore sul mercato di almeno 30mila euro. Un etto e mezzo di eroina corrisponde a 755 dosi, sempre se non la si taglia ulteriormente. I carabinieri hanno perquisito anche l’abitazione del, dove hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione, 400 euro in contanti tutti in banconote di 5 euro e diverso materiale per il confezionamento della. Sequestrati anche lo smartphone e un portatile dell’uomo.