Eurocup, le partite di Trento e Reyer Venezia: dove vederle in diretta tv e streaming (Di martedì 15 ottobre 2024) Trasferte insidiose questa settimana per le due italiane Dolomiti Energia Trentino e Umana Reyer Venezia, impegnate contro Bahcesehir (domani, mercoledì ore 18) e Valencia (giovedì ore 19) in Eurocup. BAHCESEHIR COLLEGE ISTANBUL – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO(Mercoledì 16 ottobre

Una bella Virtus passa al Taliercio e manda al tappeto la Reyer Venezia - Il secondo anticipo della terza giornata della Serie A Unipol 2024-2025 vede di fronte al PalaTaliercio l'Umana Reyer Venezia e la Virtus Segafredo Bologna entrambe reduci dagli impegni infrasettimanali. Gli orogranata (ancora privi di Ennis, Munford e Parks) parte con Moretti, Casarin... (Bolognatoday.it)

Basket - derby lombardo tra Olimpia Milano e Brescia in Serie A. La Virtus Bologna sfida l’Umana Reyer Venezia - Alle 18:15 la Vanoli Cremona cerca di cancellare lo zero alla voce ‘vittorie’ nel match contro l’Estra Pistoia, mentre i toscani arrivano al turno dopo aver perso nettamente contro la Virtus Bologna nel posticipo della seconda giornata (84-68). Il primo anticipo del sabato sera vede la Bertram Tortona affrontare alle ore 19:00 la sorprendente neo-promossa Trieste ancora imbattuta al pari dei ... (Oasport.it)

Basket - la Reyer Venezia ospita il Bourge-en-Bresse in EuroCup. Trento sfida il Buducnost Podgorica - Kevin Kokila e Jordan Usher controllano i rimbalzi, con Adrian Nelson e Mehdy Ngoguama pronti a subentrare dalla panchina per dare il cambio ai compagni. Da tenere sotto stretta considerazione anche il giovane esterno classe 2006 Leon Sifferlin, con la squadra transalpina attualmente quarta in classifica con un record di 2-1. (Oasport.it)