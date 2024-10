Urbanpost.it - Ester muore a 15 anni, dopo essere stata dimessa due volte dall’ospedale. Le accuse della madre

(Di martedì 15 ottobre 2024)a 15due dimissioni– Tragedia a Mozzanica, in provincia di Bergamo, dove la comunità è sotto shock per la morte diRaimondi, una ragazza di soli 15, decedutadue. Nonostante i dolori all’addome e sintomi preoccupanti, i medici avevano diagnosticato alla giovane un semplice virus influenzale, ma la realtà si è rivelata ben più drammatica. L’autopsia prevista per il 14 ottobre dovrebbe far luce sulle cause del decesso, ma secondo le prime ipotesi,sarebbecolpita da una malattia fulminante allo stomaco che ha provocato la perforazione dell’intestino. I primi segnali e il primo ricovero Venerdì 11 ottobre,ha iniziato a lamentare forti dolori addominali. Preoccupati per la sua condizione, i genitori l’hanno portata al pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio.