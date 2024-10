Emmanuel e Brigitte Macron, la (rara) cena di gala all'Eliseo in onore di Filippo e Matilde del Belgio: le foto (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente e sua moglie non amano i grandi banchetti e li riservano solo ad ospiti d'eccezione: lo avevano fatto nel 2023 in occasione della visita di re Carlo e Camilla e ora hanno replicato per i reali del Belgio Vanityfair.it - Emmanuel e Brigitte Macron, la (rara) cena di gala all'Eliseo in onore di Filippo e Matilde del Belgio: le foto Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il presidente e sua moglie non amano i grandi banchetti e li riservano solo ad ospiti d'eccezione: lo avevano fatto nel 2023 in occasione della visita di re Carlo e Camilla e ora hanno replicato per i reali del

