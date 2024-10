Dovbyk, allarme rientrato per la Roma. Novità prima dell’Inter (Di martedì 15 ottobre 2024) Dovbyk ha dissipato ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche, scendendo regolarmente in campo ieri sera nel match di UEFA Nations League tra Ucraina e Repubblica Ceca. Ecco le ultime in vista di Roma-Inter in programma domenica. JURIC SORRIDE – Nonostante le preoccupazioni legate a un possibile infortunio, l’attaccante della Roma non solo ha giocato ma ha anche lasciato il segno, trasformando il rigore al 53? che ha fissato il risultato sull’1-1. Gli ospiti cechi erano passati in vantaggio al 18? con Cerv, ma la freddezza di Dovbyk dagli undici metri ha permesso all’Ucraina di uscire dal campo con un punto. Roma-Inter, la situazione in attacco prima di domenica PROSSIMO IMPEGNO – Questa prestazione rassicura la Roma e in particolare Ivan Juric, che potrà contare sull’impiego di Dovbyk per la sfida di domenica contro l’Inter all’Olimpico. Inter-news.it - Dovbyk, allarme rientrato per la Roma. Novità prima dell’Inter Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha dissipato ogni dubbio sulle sue condizioni fisiche, scendendo regolarmente in campo ieri sera nel match di UEFA Nations League tra Ucraina e Repubblica Ceca. Ecco le ultime in vista di-Inter in programma domenica. JURIC SORRIDE – Nonostante le preoccupazioni legate a un possibile infortunio, l’attaccante dellanon solo ha giocato ma ha anche lasciato il segno, trasformando il rigore al 53? che ha fissato il risultato sull’1-1. Gli ospiti cechi erano passati in vantaggio al 18? con Cerv, ma la freddezza didagli undici metri ha permesso all’Ucraina di uscire dal campo con un punto.-Inter, la situazione in attaccodi domenica PROSSIMO IMPEGNO – Questa prestazione rassicura lae in particolare Ivan Juric, che potrà contare sull’impiego diper la sfida di domenica contro l’Inter all’Olimpico.

