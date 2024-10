Donald Trump si scaglia, di nuovo, contro il film “The Apprentice” (Di martedì 15 ottobre 2024) In un post pubblicato nel cuore della notte su Truth Social, Donald Trump ha espresso il suo parere sul film The Apprentice, definendolo, senza sorpresa, un “lavoro meschino, diffamatorio e politicamente disgustoso“. A maggio, Trump aveva minacciato di fare causa per il film, con i suoi avvocati che avevano presentato una richiesta di cessazione e sospensione. Ciò potrebbe aver ritardato la possibilità dei produttori di ottenere un distributore, ma una volta che ci sono riusciti, Trump e il suo team non hanno ancora intentato alcuna causa. The Apprentice racconta i primi giorni di Trump nella Manhattan degli anni ’70 e ’80, dove Roy Cohn insegna al suo “apprendista” come difendersi da una causa federale che accusa Trump e suo padre di aver discriminato i richiedenti neri che cercavano di affittare un alloggio da loro. Metropolitanmagazine.it - Donald Trump si scaglia, di nuovo, contro il film “The Apprentice” Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di martedì 15 ottobre 2024) In un post pubblicato nel cuore della notte su Truth Social,ha espresso il suo parere sulThe, definendolo, senza sorpresa, un “lavoro meschino, diffamatorio e politicamente disgustoso“. A maggio,aveva minacciato di fare causa per il, con i suoi avvocati che avevano presentato una richiesta di cessazione e sospensione. Ciò potrebbe aver ritardato la possibilità dei produttori di ottenere un distributore, ma una volta che ci sono riusciti,e il suo team non hanno ancora intentato alcuna causa. Theracconta i primi giorni dinella Manhattan degli anni ’70 e ’80, dove Roy Cohn insegna al suo “apprendista” come difendersi da una causa federale che accusae suo padre di aver discriminato i richiedenti neri che cercavano di affittare un alloggio da loro.

