Don Matteo 14, Seconda Puntata: Don Massimo Accoglie Un Bambino In Canonica! (Di martedì 15 ottobre 2024) Don Matteo 14, Seconda Puntata: Don Massimo Accoglie in Canonica un Bambino di nome Bart, affetto da sindrome di Down. Cecchini invece è pronto a tutto per conquistare la fiducia del nuovo Capitano! Don Matteo 14 prosegue ed arriva alla Seconda Puntata. Al centro dell’attenzione ci sarà un momento molto importante in Canonica, con l’arrivo del piccolo Bart. Infatti Don Massimo deciderà di Accogliere un Bambino in difficoltà dimostrando tutta la sua generosità. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don Matteo 14: dove eravamo rimasti? Don Matteo 14 inizia con un attesissimo matrimonio, quello tra Anna e Marco. I due si sposeranno insieme a Nino ed Elisa, con un doppio matrimonio imperdibile. Purtroppo la splendida giornata viene turbata da un macabro ritrovamento. Uominiedonnenews.it - Don Matteo 14, Seconda Puntata: Don Massimo Accoglie Un Bambino In Canonica! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Don14,: Doninundi nome Bart, affetto da sindrome di Down. Cecchini invece è pronto a tutto per conquistare la fiducia del nuovo Capitano! Don14 prosegue ed arriva alla. Al centro dell’attenzione ci sarà un momento molto importante in, con l’arrivo del piccolo Bart. Infatti Dondeciderà dire unin difficoltà dimostrando tutta la sua generosità. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don14: dove eravamo rimasti? Don14 inizia con un attesissimo matrimonio, quello tra Anna e Marco. I due si sposeranno insieme a Nino ed Elisa, con un doppio matrimonio imperdibile. Purtroppo la splendida giornata viene turbata da un macabro ritrovamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Brennero : Stasera la Seconda Puntata della nuova Serie di Rai1 con Elena Radonicich e Matteo Martari - La ricerca di un serial killer nella nuova serie Brennero va in onda in quattro puntate. Stasera lunedì 23 settembre va è il secondo appuntamento di cui possiamo leggere insieme la trama. (Comingsoon.it)

Gaia Messerklinger al Giffoni : ”È stato bello fare Moana poi in Don Matteo sarò una pm. Seconda stagione de I Fantastici 5? Al momento non è in programma” - Lì mi sono detta che con quel personaggio mi potevo divertire e così è stato. È stato molto, molto bello. Prossimamente la vedremo in Don Matteo, cosa ci può anticipare del suo personaggio? Poco. . Si voleva raccontare un qualcosa che andasse al di là di quella che era la sua professione, ma senza scindere sicuramente quella che era una parte importantissima della sua vita. (Superguidatv.it)

La seconda vita di Matteo Berrettini è realtà : altro torneo vinto - colpi vincenti e convinzione. E ora il futuro è dalla sua parte - Un successo in qualche modo storico, in quanto si tratta del decimo della carriera. Tutto all’insegna di un unico comune denominatore: la vittoria. Tra Kitzbühel e Flushing Meadows ci sono infatti ben due Masters 1000 a Montreal e Cincinnati sul cemento. Inoltre, non è impossibile ipotizzabile che diversi grandi protagonisti (come già accaduto in altre circostanze analoghe) disertino ... (Ilfattoquotidiano.it)