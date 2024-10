Demi Moore sulla demenza di Bruce Willis: “È stabile, aggrapparsi a ciò che era è una battaglia persa” (Di martedì 15 ottobre 2024) Demi Moore è tornata a parlare delle condizioni di salute di Bruce Willis. L'attrice ha rivelato che l'attore è attualmente stabile, ma che l'incedere della malattia è destinato a non fermarsi. Fanpage.it - Demi Moore sulla demenza di Bruce Willis: “È stabile, aggrapparsi a ciò che era è una battaglia persa” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024)è tornata a parlare delle condizioni di salute di. L'attrice ha rivelato che l'attore è attualmente, ma che l'incedere della malattia è destinato a non fermarsi.

“Bruce Willis ha la demenza ed è stabile. Se si accetta questa malattia si scoprono una grande bellezza e dolcezza” : l’ex moglie Demi Moore commossa - Un discorso che ha strappato un applauso caloroso e ha provocato una profonda commozione. . Incoraggio sempre a venire loro incontro nella condizione in cui si trovano, quando si guarda al passato, a ciò che era, è una battaglia persa. Ma nello stato in cui si trova è stabile. L'articolo “Bruce Willis ha la demenza ed è stabile. (Ilfattoquotidiano.it)

Bruce Willis - Demi Moore : "C'è grande bellezza nell'accoglierlo per com'è adesso" - Lasciar stare il passato "Per come sta ora, è stabile" ha continuato l'attrice "Ciò che incoraggio di fare sempre è di accoglierlo …. L'attrice ha partecipato al 2024 Hamptons International Film Festival e si è soffermata sulla malattia dell'ex marito. La star di The Substance ha aggiornato i fan sulla situazione dell'ex marito dopo il ritiro. (Movieplayer.it)

"Bisogna essere realisti". Demi Moore rompe il silenzio e gela i fan di Bruce Willis - L'attrice, molto legata all'ex marito, ha spiegato quali sono le attuali condizioni di Willis, affetto da demenza. I fan disperati. (Ilgiornale.it)