De Vrij durissimo: «Sconfitta netta. La mia Olanda mediocre» (Di martedì 15 ottobre 2024) Stefan de Vrij non è rimasto soddisfatto della Sconfitta odierna della sua Olanda contro la Germania. Il difensore dell'Inter ha parlato con durezza sul De Telegraaf. Sconfitta – Stefan de Vrij non ha apprezzato la prestazione dell'Olanda contro la Germania. Sconfitta per 1-0, ma netta guardando all'andamento del match. Il difensore dell'Inter ha detto questo: «Mi sembra chiaro che questa sia una Sconfitta netta e ingiustificata. Soprattutto nel primo tempo, siamo stati mediocri e molto sciatti. Abbiamo perso un certo numero di palloni proprio così, un paio di volte nel mezzo gli abbiamo regalato palla e li abbiamo resi pericolosi. Di conseguenza, non siamo riusciti ad uscire bene dalla pressione. Il secondo tempo è stato di poco migliore senza che noi stessi diventassimo davvero pericolosi. Infine è un peccato che aver subito un'altra volta il gol da calcio d'angolo».

