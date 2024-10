Daniele Silvestri entra nel corpo docente dell’Officina delle Arti a Roma: nuove opportunità per giovani talenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini di Roma si prepara a lanciare un’iniziativa accattivante per i giovani Artisti del paese. L’Artista Daniele Silvestri, dopo tre decenni di carriera tra successi e riconoscimenti, è stato scelto come docente per il laboratorio di alta Formazione Artistica. Questo progetto, sostenuto dalla Regione Lazio, si propone di formare cantautori, interpreti, autori e produttori, creando un ambiente unico dove sviluppare talento e creatività. il laboratorio di alta formazione Artistica L’Officina delle Arti, sotto la direzione della poliedrica Tosca, è un centro culturale di riferimento per l’arte e la musica in Italia. Il laboratorio di alta Formazione Artistica, in pArticolare, rappresenta un’opportunità straordinaria per i giovani Artisti under 30 che sognano di intraprendere una carriera nel panorama musicale e teatrale. Gaeta.it - Daniele Silvestri entra nel corpo docente dell’Officina delle Arti a Roma: nuove opportunità per giovani talenti Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’OfficinaPier Paolo Pasolini disi prepara a lanciare un’iniziativa accattivante per isti del paese. L’sta, dopo tre decenni di carriera tra successi e riconoscimenti, è stato scelto comeper il laboratorio di alta Formazionestica. Questo progetto, sostenuto dalla Regione Lazio, si propone di formare cantautori, interpreti, autori e produttori, creando un ambiente unico dove sviluppare talento e creatività. il laboratorio di alta formazionestica L’Officina, sotto la direzione della poliedrica Tosca, è un centro culturale di riferimento per l’arte e la musica in Italia. Il laboratorio di alta Formazionestica, in pcolare, rappresenta un’straordinaria per isti under 30 che sognano di intraprendere una carriera nel panorama musicale e teatrale.

