Dal 18 al 20 ottobre Pisa diventa capitale del jazz (Di martedì 15 ottobre 2024) Pisa, 15 ottobre 2024 – Ritorna l’appuntamento con l’Italian jazz Conference, l’evento ideato e promosso dall’associazione I-jazz, in programma a Pisa dal 18 al 20 ottobre. Un’iniziativa - realizzata in collaborazione con Pisa jazz e Toscana Produzione Musica, con il contributo di Mic e il patrocinio del Comune di Pisa - che punta a promuovere un nuovo concetto di cultura della società e dei territori attraverso la musica jazz e sviluppare un’azione di rete che metta in evidenza l’importanza della musica jazz come potente mezzo per costruire una società più equa, una migliore qualità sociale e offrire un accesso culturale inclusivo e sostenibile. Lanazione.it - Dal 18 al 20 ottobre Pisa diventa capitale del jazz Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024), 152024 – Ritorna l’appuntamento con l’ItalianConference, l’evento ideato e promosso dall’associazione I-, in programma adal 18 al 20. Un’iniziativa - realizzata in collaborazione cone Toscana Produzione Musica, con il contributo di Mic e il patrocinio del Comune di- che punta a promuovere un nuovo concetto di cultura della società e dei territori attraverso la musicae sviluppare un’azione di rete che metta in evidenza l’importanza della musicacome potente mezzo per costruire una società più equa, una migliore qualità sociale e offrire un accesso culturale inclusivo e sostenibile.

