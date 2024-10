Da Veltroni a Schlein. Il Pd e il "giallo insoluto" lungo 17 anni (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Per Walter Veltroni, la nascita del Partito Democratico è "un giallo ancora insoluto". Il primo segretario dem risponde con ironia all'ironia di Fabio Fazio che gli chiede della sua recente attività di giallista. C'è qualcosa di insoluto nel Partito Democratico che taglia il traguardo dei 17 anni. Lo si scorge nella fatica quotidiana di trovare "la quadra" fra le varie "anime" o "aree politiche", termini che nel linguaggio giornalistico hanno sostituito il poco amato - dai dirigenti dem - "correnti". Tante o poche che siano queste anime, la polarizzazione interna del Pd è tema che risale alla sua fondazione e alle storie culturali dalle quali nasce il partito: quella cattolica e popolare scaturita dalla Margherita e, prima ancora, dalla sinistra Dc; e quella socialista e post comunista derivante dal Pci-Pds-Ds. Storie che oggi si traducono nel binomio fra sinistra e liberal. Agi.it - Da Veltroni a Schlein. Il Pd e il "giallo insoluto" lungo 17 anni Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AGI - Per Walter, la nascita del Partito Democratico è "unancora". Il primo segretario dem risponde con ironia all'ironia di Fabio Fazio che gli chiede della sua recente attività di giallista. C'è qualcosa dinel Partito Democratico che taglia il traguardo dei 17. Lo si scorge nella fatica quotidiana di trovare "la quadra" fra le varie "anime" o "aree politiche", termini che nel linguaggio giornalistico hanno sostituito il poco amato - dai dirigenti dem - "correnti". Tante o poche che siano queste anime, la polarizzazione interna del Pd è tema che risale alla sua fondazione e alle storie culturali dalle quali nasce il partito: quella cattolica e popolare scaturita dalla Margherita e, prima ancora, dalla sinistra Dc; e quella socialista e post comunista derivante dal Pci-Pds-Ds. Storie che oggi si traducono nel binomio fra sinistra e liberal.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Da Veltroni a Schlein. Il Pd e il "giallo insoluto" lungo 17 anni - Ma le elezioni terminano con una sostanziale non vittoria. C'è qualcosa di insoluto nel Partito Democratico che taglia il traguardo dei 17 anni. La crisi di Bersani e il record di Renzi I grillini sembrano farsi beffe delle offerte di dialogo del leader Pd e Bersani finisce sotto accusa. Senza successo. (Agi.it)

Il giallo di Veltroni. All’ombra del circo un’umanità imprevedibile - E muore tra la disperazione dei suoi compagni del circo e il terrore degli spettatori. Contano i sentimenti, le anime, le paure e le speranze dei protagonisti. Macché. Anche se riconoscere e ricordarne i luoghi, per chi la conosce, dà un senso di nostalgia che ti avviluppa e ti fa sentire al sicuro. (Quotidiano.net)

La Serie B al voto : Vittorio Veltroni e Beppe Dossena sfidano Balata. Il giallo sulla regolarità delle loro candidature - . Qualcuno teme ancora una sorpresa dell’ultimo minuto, di scoprire a poche ore dal voto o addirittura in assemblea che quelle due candidature non sono valide, senza più tempo per i ricorsi. E mentre si continua tanto a parlare di questioni formali e molto poco di temi, le urne si avvicinano: al primo giro serviranno 16 preferenze su 20, e l’impressione è che nessuno le abbia; dal terzo ne ... (Ilfattoquotidiano.it)