Velvetmag.it - Cometa Tsuchinshan-ATLAS, ultimi giorni per ammirarla

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) La(C/2023 A3) sta attraversando una fase di massima visibilità, offrendo uno spettacolo celeste straordinario. Appassionati e curiosi hanno solo pochiperprima che si allontani dalla Terra. Questo corpo celeste, scoperto nel 2023, ha attirato l’attenzione per la sua luminosità e la possibilità di essere osservato ad occhio nudo in alcune zone. Quando e dove osservarla Lasarà visibile fino alla fine di ottobre, con picchi di luminosità nelle serate più limpide. La sua posizione nei cieli italiani la rende particolarmente visibile subito dopo il tramonto. Per ottenere le migliori condizioni di osservazione, è consigliabile allontanarsi dalle aree urbane, dove l’inquinamento luminoso potrebbe interferire con la vista del cielo.