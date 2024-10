Caso Mbappè, il giocatore prepara una querela per diffamazione. L’avvocato: “Non capisce di cosa può essere accusato” (Di martedì 15 ottobre 2024) L’avvocato di Kylian Mbappè, Marie-Alix Canu-Bernard, parlando al TF1, è intervenuto sul Caso dell’indagine su un presunto stupro che sarebbe avvenuto in un hotel di Stoccolma. Secondo un giornale svedese il capitano dei Blues sarebbe indagato, ma il legale del capitano dei Bleus ha escluso qualsiasi coinvolgimento del calciatore del Real Madrid nella vicenda, annunciando che presenterà querela. L’avvocato ha smentito la possibilità che il suo assistito potesse essersi trovato da solo durante quella serata. “Non è mai solo. Non è mai esposto a trovarsi in una situazione in cui potrebbe correre dei rischi. Di conseguenza, ciò esclude completamente la possibilità di qualsiasi illecito da parte sua. Questa è una certezza assoluta”, le parole riportate da L’Equipe. Marie-Alix Canu-Bernard ha spiegato di aver parlato con Mbappé nel pomeriggio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di Kylian, Marie-Alix Canu-Bernard, parlando al TF1, è intervenuto suldell’indagine su un presunto stupro che sarebbe avvenuto in un hotel di Stoccolma. Secondo un giornale svedese il capitano dei Blues sarebbe indagato, ma il legale del capitano dei Bleus ha escluso qualsiasi coinvolgimento del calciatore del Real Madrid nella vicenda, annunciando che presenteràha smentito la possibilità che il suo assistito potesse essersi trovato da solo durante quella serata. “Non è mai solo. Non è mai esposto a trovarsi in una situazione in cui potrebbe correre dei rischi. Di conseguenza, ciò esclude completamente la possibilità di qualsiasi illecito da parte sua. Questa è una certezza assoluta”, le parole riportate da L’Equipe. Marie-Alix Canu-Bernard ha spiegato di aver parlato con Mbappé nel pomeriggio.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il caso. Accuse di stupro in Svezia e scontro con il PSG : l’autunno caldo di Mbappé - Jordan Bardella, leader del RN, rispondeva pungente: «Mi dà fastidio vedere milionari, che non hanno alcuna difficoltà a fine mese, dare lezioni di morale a francesi che soffrono veramente». «Sta diventando così prevedibile, il giorno prima dell’udienza, come se fosse un caso», ha scritto su X lanciando l’ennesima frecciata alla sua vecchia squadra. (Secoloditalia.it)

Francia - caso Mbappé-Psg : il 25 ottobre la sentenza d’appello per gli stipendi arretrati - Nel dettaglio si parla di 55 milioni di euro tra bonus e stipendi non saldati. In primo grado infatti il club è stato condannato a pagare la somma dovuta al proprio ex giocatore, passato in estate al Real Madrid. L’unico obiettivo del giocatore è quello di “troncare la controversia che era già stato giudicata in primo grado a favore. (Sportface.it)

Stupro nell’hotel con Mbappé? Scoppia il caso - Ultimo aggiornamento 14 Ottobre 2024 20:28 di Federico De Milano Scoppia un caso internazionale dopo un’accuso di stupro proveniente da una donna in un hotel in cui c’era Mbappé Questi non sono giorni semplicissimi per Kylian Mbappé che dopo un avvio di stagione discreto ma senza eccessivi squilli con la sua nuova maglia del Real Madrid, non ha preso parte agli impegni con la Francia nel corso ... (Rompipallone.it)