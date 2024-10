Capability Festival III edizione: da domani, 5 giorni di incontri e iniziative sulla disabilità (Di martedì 15 ottobre 2024) L’assessore al Welfare Luca Fella Trapanese interverrà domani – mercoledì 16 ottobre, alle ore 16,30 al Maschio Angioino – all’apertura della terza edizione di “Capability Festival” l’evento sulla disabilità voluto per accendere i riflettori sulla disabilità e parlarne con un linguaggio contemporaneo, fuori dagli stereotipi. Il Festival è un contenitore di iniziative che si terranno, fino a domenica 20 ottobre, al Maschio Angioino e in altri luoghi della città, per cambiare la prospettiva della disabilità guardando alle specifiche capacità dei singoli considerandole non un problema, ma una risorsa per l’intera comunità. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’assessore al Welfare Luca Fella Trapanese interverrà– mercoledì 16 ottobre, alle ore 16,30 al Maschio Angioino – all’apertura della terzadi “” l’eventovoluto per accendere i riflettorie parlarne con un linguaggio contemporaneo, fuori dagli stereotipi. Ilè un contenitore diche si terranno, fino a domenica 20 ottobre, al Maschio Angioino e in altri luoghi della città, per cambiare la prospettiva dellaguardando alle specifiche capacità dei singoli considerandole non un problema, ma una risorsa per l’intera comunità.

