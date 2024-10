Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter: due nomi per la difesa, due nomi per il centrocampo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ildell’non dorme mai e mentre i giocatori non convocati dalle rispettive nazionali (pochi) ricaricano le batterie in vista del ritorno in campo di domenica contro la Roma, Marotta e Ausilio continuano a guardarsi intorno per cercare la pedina giusta da regalare ad Inzaghi a gennaio. I tanti impegni dei nerazzurri fra campionato e coppe impongono infatti i giusti ricambi per non rischiare lunghi infortuni. In questo senso gliisti sono stati piuttosto fortunati, almeno in termini numerici, avendo perso Barella giusto per 3 settimane (dovrebbe rientrare proprio per la sfida dell’Olimpico) e Buchanan, che però non è un titolarissimo, per 4 mesi.