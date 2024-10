Borsa | Europa incerta future Usa contrastati Milano -025%

Borsa: Europa incerta, future Usa contrastati, Milano -0,25% (Di martedì 15 ottobre 2024) Borse europee incerte con l'avvio della stagione delle trimestrali e in attesa della decisione della Bce sui tassi di giovedì prossimo. La migliore è Francoforte (+0,4%) con gli indici Zew che hanno evidenziato una crescita da 3,6 a 13,1 punti della fiducia economica degli investitori contro i 10,2 punti attesi. Bene anche Madrid (+0,36%), mentre si confermano deboli Milano (Ftse Mib -0,2%) insieme a Londra (-0,37%) e Parigi (-0,78%). In arrivo dagli Usa l'indice manifatturiero di New York, le aspettative dei consumatori sull'inflazione e il budget federale. Pesa sui listini il calo del greggio fino al 4% (Wti -4,19% a 70,73 dollari al barile e Brent -3,87% a 74,46 dollari al barile) dopo lo scampato pericolo di attacchi israeliani alle strutture petrolifere dell'Iran e in vista delle scorte usa di domani. Quotidiano.net - Borsa: Europa incerta, future Usa contrastati, Milano -0,25% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Borse europee incerte con l'avvio della stagione delle trimestrali e in attesa della decisione della Bce sui tassi di giovedì prossimo. La migliore è Francoforte (+0,4%) con gli indici Zew che hanno evidenziato una crescita da 3,6 a 13,1 punti della fiducia economica degli investitori contro i 10,2 punti attesi. Bene anche Madrid (+0,36%), mentre si confermano deboli(Ftse Mib -0,2%) insieme a Londra (-0,37%) e Parigi (-0,78%). In arrivo dagli Usa l'indice manifatturiero di New York, le aspettative dei consumatori sull'inflazione e il budget federale. Pesa sui listini il calo del greggio fino al 4% (Wti -4,19% a 70,73 dollari al barile e Brent -3,87% a 74,46 dollari al barile) dopo lo scampato pericolo di attacchi israeliani alle strutture petrolifere dell'Iran e in vista delle scorte usa di domani.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Borsa : l'Europa peggiora dopo gli indici Zew - Milano -0 - 2% - Cede il 4,71% a 70,35 dollari al barile il greggio Wti (West Texas Intermediate) e il Brent del mare del Nord il 4,5% a 73,98 dollari al barile per il mancato attacco di Israele ai pozzi in Iran. Milano (Ftse Mb -0,2%) si conferma negativa insieme a Londra (-0,33%) e Parigi (-0,71%), mentre riducono il rialzo sia Francoforte (+0,29%), sia Madrid (+0,27%). (Quotidiano.net)

Borsa : Europa contrastata - attesi gli indici Zew - Milano +0 - 4% - In arrivo dagli Usa l'indice manifatturiero di New York, le aspettative dei consumatori sull'inflazione e il budget federale. In linea con il dato della prima lettura quella spagnola (+1,5% annuo e -0,1% mensile). In calo Parigi (-0,33%) e Londra (-0,23%). Bene il settore aerospaziale con Mtu Aero Engines (+3,11%), Kongsberg (+1,52%), Leonardo (+0,85%) e Rheinmetall (+0,7%) nel giorno atteso per ... (Quotidiano.net)

Borsa : Europa contrastata - attesi gli indici Zew - Milano +0 - 4% - Sale il dollaro a 0,92 euro, cala a 125,3 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 5,4 punti al 3,49% e quello tedesco di 3,7 punti al 2,23%. In linea con il dato della prima lettura quella spagnola (+1,5% annuo e -0,1% mensile). Scivolano il greggio (Wti -3,77% a 71,05 dollari al barile) per il mancato attacco di Israele agli impianti in Iran e il ... (Quotidiano.net)