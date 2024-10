Belgio ko con la Francia tutto lo stadio chiede le dimissioni del ct Domenico Tedesco

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) “dimettiti”. E’ questo il coro che si è levato nei minuti di recupero di, partita vinta dai transalpini per 1-2 e persa dai Diavoli Rossi che hanno così portato a cinque la striscia di ko consecutivi contro i cugini. I tifosi sono furiosi con il ct di origini italiane, che è reduce da un’eliminazione agli ottavi – sempre contro i Bleus ai recenti Europei e che adesso fa i conti con un pessimo avvio nel girone di Nations League, con quattro punti in quattro partite e il rischio concreto di retrocedere in Lega B. Il ct non ha parlato alle tv per diversi minuti rispetto al triplice fischio della partita e sui social a gran voce sialla federazione di intervenire in modo drastico. I giornalisti belgi di RTL riferiscono di ore di riflessione legate alla sua posizione, non più particolarmente salda.