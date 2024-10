Gaeta.it - Anytime Fitness raggiunge 50 club in Italia: un traguardo significativo per il fitness

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterha recentemente celebrato un importante milestone con l’apertura del suo 50esimoin, un segno della crescente popolarità del brand nel settore del. Fondato nel 2002 negli Stati Uniti, il franchising ha fatto il suo ingresso nel mercatono nel 2016, dimostrando un costante aumento della sua presenza. Con palestre operate senza interruzione per 365 giorni all’anno, il marchio promette un’esperienzasenza pari, inclusi i giorni festivi. L’espansione continua diinrivela ambiziosi piani per il futuro, volti a creare una rete sempre più capillare di strutture dedicate al benessere fisico. Il percorso diinLa storia diinha inizio sei anni fa, quando un imprenditore italo-australiano ha colto l’opportunità di portare il marchio in Europa.