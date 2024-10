Anche nel novarese e Vco torna l'Open Day per celebrare i 120 anni di Anpas (Di martedì 15 ottobre 2024) L'Anpas (Associazione nazionale pubbliche assistenze) Comitato Regionale del Piemonte celebra il 120° anniversario di fondazione con una serie di iniziative.Sabato 19 ottobre le sedi delle pubbliche assistenze saranno aperte al pubblico, in contemporanea in tutto il Piemonte, per la seconda Novaratoday.it - Anche nel novarese e Vco torna l'Open Day per celebrare i 120 anni di Anpas Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L'(Associazione nazionale pubbliche assistenze) Comitato Regionale del Piemonte celebra il 120°versario di fondazione con una serie di iniziative.Sabato 19 ottobre le sedi delle pubbliche assistenze saranno aperte al pubblico, in contemporanea in tutto il Piemonte, per la seconda

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo : Misericordie e Pubbliche Assistenze toscane in campo per l’Emilia Romagna - Le squadre sono partite dalla zona pratese, ma altre associazioni sono in stand by in sede in attesa di ulteriori attivazioni o, se l’emergenza si protrarrà, di dare il cambio a chi si trova in zona d’emergenza. Anche in quella zona non sono mancate difficoltà, faremo di tutto per dar loro un aiuto». (Lanazione.it)

Le Pubbliche Assistenze della regione si riuniscono in conferenza a San Patrignano - Una scelta importante quella compiuta da Anpas Emilia Romagna, l’associazione che riunisce 109 Pubbliche Assistenze dell’Emilia-Romagna, che ha svolto oggi la Conferenza dei Presidenti 2024. . . . Ha scelto infatti di ambientarla nella location della Comunità di San Patrignano, un luogo che da oltre 40. (Riminitoday.it)