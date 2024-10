Isaechia.it - Amadeus parla delle critiche ricevute per gli ascolti di Chissà chi è: “Se dicessi che non ci ho sofferto per niente sarei bugiardo”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di martedì 15 ottobre 2024)storico conduttore del Festival di Sanremo, si è raccontato in una recente intervista a RTL 102.5. Il conduttore ha ripercorso la sua vita professionale, dal successo di Sanremo al nuovo impegno sul Nove (clicca QUi per l’articolo a riguardo). Durante la diretta radio, hato del suo legame con il Festival, le difficoltà affrontate con il passaggio alla nuova rete e ha risposto allesuglidel suo nuovo programmachi è.ndo dei cinque anni passati al timone di Sanremo,ha espresso una nota di nostalgia per l’esperienza che ha definito una parte importante della sua carriera: Sanremo mi mancherà, soprattutto l’ascoltare le canzoni.Ho ascoltato circa 1500 brani all’anno. Tra gli artisti lanciati, ha menzionato Tananai, che nonostante l’ultimo posto al Festival, ha visto la sua carriera decollare grazie a quella vetrina.