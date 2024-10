Allerta meteo: tempeste in arrivo, ecco dove colpiranno (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma - Un intenso sistema perturbato porterà piogge e temporali in arrivo da mercoledì, con alcune regioni a rischio di nubifragi. Si preannuncia una nuova fase di maltempo a partire da mercoledì, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni italiane. Un intenso sistema perturbato, proveniente dall'Atlantico, si prepara a portare condizioni meteorologiche avverse, incluso il passaggio dei resti di un ex uragano. In particolare, tre vortici di bassa pressione stanno operando in sinergia: uno situato nei pressi del Mare di Alboran, proveniente dal Marocco, un secondo al largo del Portogallo, che è appunto ciò che rimane dell'ex uragano Leslie, e un terzo più potente in avvicinamento al Regno Unito. Questi fenomeni si trovano all'interno di una saccatura profonda, che si muoverà lentamente verso la Francia e l'Italia, determinando un significativo peggioramento del tempo. Abruzzo24ore.tv - Allerta meteo: tempeste in arrivo, ecco dove colpiranno Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma - Un intenso sistema perturbato porterà piogge e temporali inda mercoledì, con alcune regioni a rischio di nubifragi. Si preannuncia una nuova fase di maltempo a partire da mercoledì, con piogge e temporali che interesseranno diverse regioni italiane. Un intenso sistema perturbato, proveniente dall'Atlantico, si prepara a portare condizionirologiche avverse, incluso il passaggio dei resti di un ex uragano. In particolare, tre vortici di bassa pressione stanno operando in sinergia: uno situato nei pressi del Mare di Alboran, proveniente dal Marocco, un secondo al largo del Portogallo, che è appunto ciò che rimane dell'ex uragano Leslie, e un terzo più potente in avvicinamento al Regno Unito. Questi fenomeni si trovano all'interno di una saccatura profonda, che si muoverà lentamente verso la Francia e l'Italia, determinando un significativo peggioramento del tempo.

