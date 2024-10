Alessio parla di Conte: “Poteva andare all’estero ma …” (Di martedì 15 ottobre 2024) Angelo Alessio ha intrapreso un nuovo percorso, dopo svariati anni con Antonio Conte. Ne ha parlato in una lunga intervista con Di Marzio Pianetamilan.it - Alessio parla di Conte: “Poteva andare all’estero ma …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Angeloha intrapreso un nuovo percorso, dopo svariati anni con Antonio. Ne hato in una lunga intervista con Di Marzio

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Napoli - Conte e altro : parla Angelo Alessio - Abbiamo proseguito alla Juventus e dopo siamo andati in nazionale per due anni, purtroppo finiti ai calci di rigore contro la Germania, ma è comunque stata una bellissima esperienza; poi l’avventura al Chelsea, dove siamo riusciti a vincere Premier League e FA Cup. com. Dalla seconda partita ha quasi sempre vinto; 8/11 sono i giocatori che avevano trionfato con Spalletti. (Terzotemponapoli.com)

Napoli - con McTominay Conte cambia schema? Alessio : «Non passerà a 4 dietro - PIUTTOSTO…» - «Dopo gli ultimi colpi […]. Di seguito le sue parole. Le parole di Angelo Alessio sui possibili cambi tattici del Napoli di Conte dopo l’arrivo di Scott McTominay in squadra Angelo Alessio, storico collaboratore di Antonio Conte, ha parlato a Radio Kiss Kiss di come potrebbero cambiare i piani tattici del Napoli con l’arrivo di McTominay. (Calcionews24.com)

Angelo Alessio : «Conte? Grande allenatore per il Napoli. Sulla NAZIONALE penso che abbia bisogno di questo» - Lei è stato storico vice di Antonio Conte, anche in bianconero. Angelo Alessio ha voluto rilasciare qualche DICHIARAZIONE sul nuovo Napoli di Antonio Conte e sull’Italia Angelo Alessio, ex bianconero, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a JuventusNews24: concentrandosi sul Napoli di Conte e la Nazionale. (Calcionews24.com)