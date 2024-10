Al Lanificio Fratelli Balli 72 opere all'asta per raccogliere fondi per Kepos (Di martedì 15 ottobre 2024) Prato, 15 ottobre 2024 - Un'asta benefica simbolo di solidarietà ma anche di inclusione. Si terrà al Lanificio Fratelli Balli la terza edizione di "Arte in Fabbrica", l'iniziativa promossa da Kepos Onlus per “fare incontrare mondi paralleli come industria, arte e disabilità”. L'appuntamento è per giovedì 24 ottobre al Fabbricone Storico, sede del Lanificio Fratelli Balli in via Bologna 106 a Prato. Oltre all'azienda guidata dal management composto da Leonardo e Rossano Raffaelli e da Manuel Hoechel, a promuovere a fianco a Kepos l'asta benefica itinerante sono Farsettiarte, e gli ideatori (nel 2022) dell'evento Giorgio Diddi, Matteo Pierozzi e Matteo Pocchi, ai quali si sono aggiunti anche Flavio Hu, rappresentante dell’associazione Giovani imprenditori cinesi in Europa, e Anna Senesi, storica volontaria della Kepos, artista e imprenditrice. Lanazione.it - Al Lanificio Fratelli Balli 72 opere all'asta per raccogliere fondi per Kepos Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Prato, 15 ottobre 2024 - Un'benefica simbolo di solidarietà ma anche di inclusione. Si terrà alla terza edizione di "Arte in Fabbrica", l'iniziativa promossa daOnlus per “fare incontrare mondi paralleli come industria, arte e disabilità”. L'appuntamento è per giovedì 24 ottobre al Fabbricone Storico, sede delin via Bologna 106 a Prato. Oltre all'azienda guidata dal management composto da Leonardo e Rossano Raffaelli e da Manuel Hoechel, a promuovere a fianco al'benefica itinerante sono Farsettiarte, e gli ideatori (nel 2022) dell'evento Giorgio Diddi, Matteo Pierozzi e Matteo Pocchi, ai quali si sono aggiunti anche Flavio Hu, rappresentante dell’associazione Giovani imprenditori cinesi in Europa, e Anna Senesi, storica volontaria della, artista e imprenditrice.

