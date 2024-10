Accesa rivalità fra le tifoserie, i residenti in provincia di Teramo non potranno comprare biglietti per l’incontro con il Chieti (Di martedì 15 ottobre 2024) I residenti nella provincia di Teramo non potranno vendere biglietti per l’incontro di calcio “Chieti-Teramo”, valevole per il Campionato nazionale Serie D, Girone F, in programma domenica 20 ottobre allo stadio “Angelini” di Chieti.Il divieto arriva in seguito a un provvedimento emesso oggi Chietitoday.it - Accesa rivalità fra le tifoserie, i residenti in provincia di Teramo non potranno comprare biglietti per l’incontro con il Chieti Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Inelladinonvendereperdi calcio “”, valevole per il Campionato nazionale Serie D, Girone F, in programma domenica 20 ottobre allo stadio “Angelini” di.Il divieto arriva in seguito a un provvedimento emesso oggi

