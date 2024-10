Ilrestodelcarlino.it - A Ravenna il weekend dei gatti: quando ci sono i campionati di bellezza

Ilrestodelcarlino.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 - Un fine settimana che vedrà protagonisti, in arrivo da tutta Italia e dall’estero, moltissimidi razze pregiate e razze comuni per disputare iinternazionali di. Stiamo parlando della ‘Mostra internazionale felina’, evento organizzato da Star Cats con il patrocinio dell’amministrazione comunale di) in programma sabato 19 e domenica 20 ottobre al Pala De André di, con orario continuato (in entrambi i giorni) dalle 10 alle 18.30. Il programma La manifestazione prevede diverse serie di sfilate disul palco, con relativa spiegazione delle origini, delle leggende e delle caratteristiche che contraddistinguono le varie razze, daia pelo corto a quelli a pelo lungo a quelli a pelo riccio, ognuno ha uno standard di razza al quale ogni giudice di gara deve attenersi per valutare i soggetti in competizione.