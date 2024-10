Zonawrestling.net - WWE: Steve Austin festeggia la vittoria nella divisione Gold Rush 350

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il WWE Hall of Famer ‘Stone Cold’è uno dei nomi più iconicistoria del wrestling professionistico. Ha partecipato a numerose storyline memorabili durante la sua carriera in WWE, ma ora ha anche esperienza in altri campi. Infatti, di recenteha conquistato il primo posto in una gara350. Da quando si è ritirato dal wrestling,è rimasto occupato e ha continuato ad apparire in vari film e programmi televisivi. Negli ultimi anni, però, ha scoperto una nuova passione: le corse fuoristrada.al350:dominasuaIl Texas Rattlesnake ha annunciato su Instagram di aver vinto il primo postosuaalla gara350, celebrando una stagione di successo.