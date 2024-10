VIDEO / Trasloco per lady Bonaventura che è polemica: “Ah, la vita delle wags… Farei…” (Di lunedì 14 ottobre 2024) IL commento polemico della moglie del calciatore, che si è trasferito negli Emirati Arabi. Federica, moglie di Jack Bonaventura, ha ironizzato sulla presunta vita piena di comodità che avrebbero le mogli dei calciatori. "Farei venire a vedere tutti che vita facciamo", ha postato sui social. Federica ha poi taggato la moglie di Barak, che sta traslocando in Turchia. Golssip.it - VIDEO / Trasloco per lady Bonaventura che è polemica: “Ah, la vita delle wags… Farei…” Leggi tutta la notizia su Golssip.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) IL commento polemico della moglie del calciatore, che si è trasferito negli Emirati Arabi. Federica, moglie di Jack, ha ironizzato sulla presuntapiena di comodità che avrebbero le mogli dei calciatori. "Farei venire a vedere tutti chefacciamo", ha postato sui social. Federica ha poi taggato la moglie di Barak, che sta traslocando in Turchia.

