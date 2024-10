Unifortunato, al via gli incontri sul ben-essere e la violenza di genere (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel novembre 2023 l’Università Giustino Fortunato è stata una delle prime Università a dotarsi di uno “SPORTELLO ANTIviolenza”, con un servizio offerto gratuitamente a tutte le donne che vivono momenti di disagio dovuto a forme di sopraffazione, abuso e violenza, studentesse, laureate, dottorande, ricercatrici, docenti, impiegate del comparto tecnico e amministrativo dell’Università Giustino Fortunato. Nell’ambito delle iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dallo sportello, in collaborazione con le scuole superiori italiane, all’interno delle attività di orientamento prenderà il via mercoledì 16 ottobre un ciclo di incontri dedicati alla prevenzione ed al contrasto della violenza di genere che si terranno in modalità online e saranno aperti a tutti. Anteprima24.it - Unifortunato, al via gli incontri sul ben-essere e la violenza di genere Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNel novembre 2023 l’Università Giustino Fortunato è stata una delle prime Università a dotarsi di uno “SPORTELLO ANTI”, con un servizio offerto gratuitamente a tutte le donne che vivono momenti di disagio dovuto a forme di sopraffazione, abuso e, studentesse, laureate, dottorande, ricercatrici, docenti, impiegate del comparto tecnico e amministrativo dell’Università Giustino Fortunato. Nell’ambito delle iniziative di formazione e sensibilizzazione promosse dallo sportello, in collaborazione con le scuole superiori italiane, all’interno delle attività di orientamento prenderà il via mercoledì 16 ottobre un ciclo didedicati alla prevenzione ed al contrasto delladiche si terranno in modalità online e saranno aperti a tutti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

UniFortunato: ''Comunicazione e tecniche dell'informazione'', il calendario delle lezioni-incontri Eventi - Ha preso il via, in modalità online, il primo degli incontri della quarta edizione del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “COMUNICAZIONE e TECNICHE ... (realtasannita.it)

UNIFORTUNATO. Al via il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “COMUNICAZIONE e TECNICHE DELL’INFORMAZIONE” - Ha preso il via, in modalità online, il primo degli incontri della quarta edizione del percorso per le competenze trasversali e l’orientamento “COMUNICAZIONE e TECNICHE DELL’INFORMAZIONE” organizzato ... (tvsette.net)

All’Unifortunato secondo incontro di Empowerment studentesco - Martedì 8 ottobre, in modalità online, si è tenuto il secondo incontro di Empowerment studentesco promosso dall’Università Giustino Fortunato di Benevento. Protagonisti dell’incontro le studentesse e ... (ntr24.tv)