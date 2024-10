Ilfattoquotidiano.it - Una nuova pandemia è in agguato? L’allarme: “Già 17 epidemie nel 2024. Il Pil da solo non è una misura della resilienza”

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Mpox (vaiolo delle scimmie), l’influenza aviaria H5N1, virus Marburg e altre 14 malattie tra cui Sars, Mers, l’Ebola nell’ovestAfrica, la febbre gialla in Angola e nella Repubblica democratica del Congo, Colera, Zika, ovviamente il Covid e ancora l’Aids. Sono da brividi le 62 pagine del report “The changing face of pandemic risk” del Global Preparedness Monitoring Board (Gpmb), iniziativa sostenuta dall’Organizzazione mondialesanità e dalla Banca Mondiale. “Una pletora di rischi aumenta la probabilità di nuove pandemie“. E tutti ricordiamo cosa era la nostra vita quattro anni fa, tra lockdown e attesa dei vaccini. 17nel– Il Gpmb non usa mezzi termini per richiamare tutte le nazioni ad agire ora per farsi trovare pronte alla prossima minaccia di salute globale.