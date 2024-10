Un tripudio di bellezza ed eleganza per Miss Terracina 2024: la finale ha visto la vittoria della 17enne Anastasia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anastasia Mastracci, una giovane di 17 anni di Aprilia, è stata eletta Miss Terracina 2024. Studentessa e futura hair stylist, Anastasia è appassionata di sfilate e di viaggi, recentemente è stata a Sharm el-Sheikh. La vittoria è stata patrocinata dal “Conad Superstore” del Parco Commerciale Arene di Terracina. Le altre Miss: eleganza, bellezza e sicurezza Lucrezia Cannavale di Formia ha conquistato il secondo posto. Studentessa dell’Istituto tecnico Tallini, Lucrezia ha partecipato al concorso per acquisire sicurezza in sé stessa. Al terzo posto si è classificata Beatrice Palazzo, eletta anche “Miss eleganza”. Originaria di Fondi, Beatrice è all’ultimo anno del liceo classico e appassionata di equitazione e lettura. Il titolo di “Miss Terracina Estate” è stato assegnato a Sabrina Zarra, una giovane di Terracina che ha colpito la giuria con il suo sorriso e charme. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di lunedì 14 ottobre 2024)Mastracci, una giovane di 17 anni di Aprilia, è stata eletta. Studentessa e futura hair stylist,è appassionata di sfilate e di viaggi, recentemente è stata a Sharm el-Sheikh. Laè stata patrocinata dal “Conad Superstore” del Parco Commerciale Arene di. Le altree sicurezza Lucrezia Cannavale di Formia ha conquistato il secondo posto. Studentessa dell’Istituto tecnico Tallini, Lucrezia ha partecipato al concorso per acquisire sicurezza in sé stessa. Al terzo posto si è classificata Beatrice Palazzo, eletta anche “”. Originaria di Fondi, Beatrice è all’ultimo anno del liceo classico e appassionata di equitazione e lettura. Il titolo di “Estate” è stato assegnato a Sabrina Zarra, una giovane diche ha colpito la giuria con il suo sorriso e charme.

