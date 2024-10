Udine blindata, stasera il match Italia - Israele (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - In una città blindata per la sfida tra Italia e Israele di questa sera, alle 17 a Udine partirà il corteo del movimento pro Palestina che si snodera' da piazza della Repubblica per terminare intorno alle 19.30 in piazza XX settembre. Le forze dell'ordine monitoreranno l'intero percorso e i manifestanti non potranno oltrepassare il sistema di sicurezza disposto per cerchi concentrici lungo i chilometri che separano lo stadio Friuli dal centro cittadino, dove si concludera' il corteo. Agi.it - Udine blindata, stasera il match Italia - Israele Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - In una cittàper la sfida trae Israele di questa sera, alle 17 apartirà il corteo del movimento pro Palestina che si snodera' da piazza della Repubblica per terminare intorno alle 19.30 in piazza XX settembre. Le forze dell'ordine monitoreranno l'intero percorso e i manifestanti non potranno oltrepassare il sistema di sicurezza disposto per cerchi concentrici lungo i chilometri che separano lo stadio Friuli dal centro cittadino, dove si concludera' il corteo.

